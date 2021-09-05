山頭火と交流、地橙孫しのび供養祭 周南ゆかりの俳人、顕彰会員ら５０人参列

種田山頭火と交流があった周南市ゆかりの俳人で書家の兼〓地橙孫（かねざき・ぢとうそん）（１８９０〜１９５７年）をしのぶ芙蓉（ふよう）忌（供養祭）が５日、同市上御弓丁の地橙孫第一句碑前で営まれた。顕彰会会員たち約５０人が参列した。

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