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未来博開幕、オンライン中心　里山・里海の魅力、広島から発信

2021/9/5 21:42
オンラインで対談する谷尻さん（左上）と湯崎知事（右上）

オンラインで対談する谷尻さん（左上）と湯崎知事（右上）

　中国山地や瀬戸内海などの魅力を伝える「ひろしま　さとやま未来博２０２１」が５日、開幕した。４年ぶり２回目の開催で、オンラインが中心となる今回は初日に対談や座談会を配信した。１２月１９日まで。
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