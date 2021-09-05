地域ニュース

子ども医療費助成拡充へ　広島県内の市町、相次ぎ対象年齢上げ

2021/9/5 22:59

　広島県内の市町で、子どもの医療費助成の対象範囲を広げる動きが目立っている。昨年度は廿日市、竹原市が対象年齢の上限を引き上げ、本年度は江田島、東広島、広島市、海田町が拡充。熊野町も２０２３年度に引き上げを予定する。背景には少子化対策に加え、新型コロナウイルス禍による経済不安の広がりもあるとみられる。
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