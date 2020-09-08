ＰＣＲ検査所１０日開設 岩国市、ドライブスルーで１５分（2020年9月8日掲載）

岩国市は１０日にドライブスルー方式で新型コロナウイルスのＰＣＲ検査ができる「地域外来・検査センター」を同市南岩国町の旧ごみ焼却施設に開設する。検体採取に要する時間は説明を含め１人１５分程度。結果は翌日に分かる。

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