地域ニュース

ＰＣＲ検査所１０日開設　岩国市、ドライブスルーで１５分（2020年9月8日掲載）

2020/9/8 13:58
岩国市が地域外来・検査センターを開設する旧ごみ焼却施設の計量棟

岩国市が地域外来・検査センターを開設する旧ごみ焼却施設の計量棟

　岩国市は１０日にドライブスルー方式で新型コロナウイルスのＰＣＲ検査ができる「地域外来・検査センター」を同市南岩国町の旧ごみ焼却施設に開設する。検体採取に要する時間は説明を含め１人１５分程度。結果は翌日に分かる。
（ここまで 106文字/記事全文 413文字）

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