【速報】山口県で22人感染 ６日新型コロナ
2021/9/6 14:15
山口県で６日、新たに22人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市７人、岩国市、山口市、宇部市が各３人、広島県２人、下松市、周南市、周防大島町、大阪府が各１人。
山口県で42人感染、５日新型コロナ 下関市の「遊びの場クラスター」さらに拡大
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