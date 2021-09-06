【速報】山口県で22人感染　６日新型コロナ

山口県で６日、新たに22人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市７人、岩国市、山口市、宇部市が各３人、広島県２人、下松市、周南市、周防大島町、大阪府が各１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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