コロナ収束へ対策即座に　菅内閣発足、中国地方の業界団体が期待と注文（2020年9月16日掲載）

菅内閣が発足した１６日、中国地方の業界団体のトップからは期待や注文が相次いだ。新型コロナウイルスの感染拡大で多くの事業者が苦境に陥る中、乗り越えるための支援策の継続や感染の収束に向けた政策を求める声が目立った。

広島本通商店街振興組合（広島市中区）の小川嘉彦理事長は新内閣の顔ぶれを「即戦力が中心」と表現した。経済産業相や経済再生担当相が再任。「地方や小規模事業者に目を向けた経済対策をしてもらいたい」と話した。

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