地域ニュース
繁華街「３密」避けよう 広島市など、100店に呼び掛け（2020年9月17日掲載）
2020/9/17 21:09
歓楽街での新型コロナウイルスの感染予防を徹底してもらおうと、広島市と広島県社交飲食生活衛生同業組合（中区）、市食品衛生協会（同）は１６日夜、中区流川、銀山両町の飲食店約１００店を巡り、消毒や検温などの対策を呼び掛けた。
市職員や組合員たち９人が３班に分かれて訪問。流川町の飲食店「呑（の）ん処 てんまり」では、感染防止の仕切りを置いたカウンター越しに「対策強化をお願いします」とチラシを手渡した。政府提供の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」の活用を勧め、非接触式の体温計も配った。
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