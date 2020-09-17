地域ニュース

繁華街「３密」避けよう　広島市など、100店に呼び掛け（2020年9月17日掲載）

2020/9/17 21:09
飲食店の店主（左）にコロナ対策の強化を呼び掛ける組合員

飲食店の店主（左）にコロナ対策の強化を呼び掛ける組合員

　歓楽街での新型コロナウイルスの感染予防を徹底してもらおうと、広島市と広島県社交飲食生活衛生同業組合（中区）、市食品衛生協会（同）は１６日夜、中区流川、銀山両町の飲食店約１００店を巡り、消毒や検温などの対策を呼び掛けた。

　市職員や組合員たち９人が３班に分かれて訪問。流川町の飲食店「呑（の）ん処　てんまり」では、感染防止の仕切りを置いたカウンター越しに「対策強化をお願いします」とチラシを手渡した。政府提供の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」の活用を勧め、非接触式の体温計も配った。
（ここまで 243文字/記事全文 430文字）

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