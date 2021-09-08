【速報】広島県福山市で１人死亡22人感染 ８日新型コロナ
2021/9/8 12:35
広島県福山市は８日、市内で新たに22人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、入院患者１人が死亡したとも明らかにした。
【関連記事】
福山市、記録確認せず券再発行 コロナワクチン４回接種 広島県が国の手引徹底要請
広島県福山市は８日、市内で新たに22人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、入院患者１人が死亡したとも明らかにした。
【関連記事】
福山市、記録確認せず券再発行 コロナワクチン４回接種 広島県が国の手引徹底要請
山口県警光署内で起きた業務上横領事件に関連し、上司から辞職強要などの嫌がらせを受けたとして、県警の男性警察官が県に５００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、山口地裁は８日、８０万円の賠償を命じた。
広島県福山市は８日、市内で新たに22人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、入院患者１人が死亡したとも明らかにした。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記...
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は８日、病床使用率が50％を下回り、重症や中等症の患者数が減少傾向にあることなどを条件とした緊急事態宣言の解除の基準案をまとめた。新型コロナ以外の患者の治療も...
広島市は８日、新たに79人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の直近１週間の新規感染者数は人口10万人当たり58・３人で、感染状況で最も深刻なステージ４（爆発的感染拡大）の指標の同25人を...
広島県呉市は８日、市内で新たに10〜50代の16人が新型コロナウイルスに感染し、市立呉高と市内の介護事業所でクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。これまでの感染確認を含め、同高の感染者は６人...