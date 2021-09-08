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【速報】広島県福山市で１人死亡22人感染　８日新型コロナ

2021/9/8 12:35

福山市役所

　広島県福山市は８日、市内で新たに22人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、入院患者１人が死亡したとも明らかにした。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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