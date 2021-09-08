【速報】山口県で30人感染、８日新型コロナ 下関市８人、山口市７人など
2021/9/8 14:11
山口県で８日、新たに30人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市８人、山口市７人、宇部市６人、岩国市４人、周南市２人、柳井市、下松市、防府市が各１人。
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