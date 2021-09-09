【速報】鳥取県で14人感染　９日新型コロナ　

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鳥取県庁
鳥取県は９日、新たに14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県西部での確認が13人、県東部が１人。
【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
鳥取県は９日、新たに14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県西部での確認が13人、県東部が１人。【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
島根県と松江市は９日、新たに14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市５人、出雲市４人、浜田市２人、益田市、江津市、津和野町各１人。 津和野町では町役場本庁舎に勤務する職員１人が...
９日午前７時半ごろ、広島市西区高須１丁目のＪＲ山陽線西広島―新井口間の高須踏切で、走行中の白市発五日市行き普通列車と軽乗用車が衝突した。軽乗用車は横転し、乗っていた男性２人が病院に搬送された。乗客約...
自民党の岸田文雄前政調会長（広島１区）は８日、国会内で記者会見し、総裁選で訴える経済政策を発表した。新型コロナウイルス対策に続く公約第２弾。「小泉政権以来の新自由主義的な政策を転換する」と主張し、中...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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