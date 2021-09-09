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【速報】鳥取県で14人感染　９日新型コロナ　

2021/9/9 10:19

鳥取県庁

　鳥取県は９日、新たに14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県西部での確認が13人、県東部が１人。

【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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