【速報】山口県で29人感染、9日新型コロナ 下関市10人、周南市7人など
2021/9/9 14:09
山口県で９日、新たに29人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市10人、周南市７人、宇部市４人、山口市３人、防府市２人、岩国市、光市、山陽小野田市が各１人。
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