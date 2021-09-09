【速報】山口県で29人感染、9日新型コロナ 下関市10人、周南市7人など

山口県で９日、新たに29人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市10人、周南市７人、宇部市４人、山口市３人、防府市２人、岩国市、光市、山陽小野田市が各１人。



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