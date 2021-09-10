【速報】山口県で24人感染、10日新型コロナ 下関市７人・周南市や山口市３人など
2021/9/10 14:13
山口県で10日、新たに24人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市７人、周南市、山口市、宇部市が各３人、愛媛県２人、岩国市、下松市、防府市、山陽小野田市、京都府、国外が各１人。
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