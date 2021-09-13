【グラフ】錦川の観光鵜飼い乗船客数の推移

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【図】新型コロナウイルスの感染状況
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.直近の新...
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