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【写真】広島土砂災害被災地で整備中の巨大雨水管内部

2021/9/13 20:50
直径約５メートルの雨水管

直径約５メートルの雨水管

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広島土砂災害被災地で整備中の巨大雨水管内部【動画】


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  • 雨水管の入り口
  • 道路に合わせて、少し蛇行する雨水管
  • 足場撤去のため行き交うトロッコ

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