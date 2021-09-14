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20年にバイク死亡事故２件、東広島呉道路現場の非常駐車帯封鎖へ 国交省、高架上の側壁衝突を防止
東広島市西条町馬木の東広島呉道路の同じ高架上で昨年８、９月、バイク運転手が側壁に衝突して落下する死亡事故が相次いだ。２件目の発生から１５日で１年。再発防止へ向け、道路管理者の国土交通省広島国道事務所（広島市南区）はこれまでの応急対策に続いて本年度、転落現場となった非常駐車帯を封鎖する方針だ。
事故はほぼ同じ場所で発生。８月１１日午前は下り線で、９月１５日未明は上り線で、いずれもバイクで走行中の男性が非常駐車帯の側壁にぶつかり、約３０メートル下に投げ出され死亡した。広島県警高速道警察隊によると、２件とも原因は不明という。
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