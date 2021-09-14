20年にバイク死亡事故２件、東広島呉道路現場の非常駐車帯封鎖へ　国交省、高架上の側壁衝突を防止

東広島市西条町馬木の東広島呉道路の同じ高架上で昨年８、９月、バイク運転手が側壁に衝突して落下する死亡事故が相次いだ。２件目の発生から１５日で１年。再発防止へ向け、道路管理者の国土交通省広島国道事務所（広島市南区）はこれまでの応急対策に続いて本年度、転落現場となった非常駐車帯を封鎖する方針だ。

【動画】男性が投げ出された事故現場