山口県で新型コロナ感染者が死亡　県内２人目（2020年9月21日掲載）

山口県は21日、新型コロナウイルスに感染し県内の医療機関に入院する60代男性が死亡したと発表した。県内で感染者の死亡は２人目。県は遺族の意向で詳細を明らかにしていない。県内の現在の患者は16人で重症は１人。県全体の感染確認は１９３人。

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