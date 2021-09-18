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【速報】広島県福山市で７人感染　18日新型コロナ

2021/9/18 11:55

福山市役所

　広島県福山市は18日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　


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【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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