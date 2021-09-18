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【写真】自民党の竹下亘衆院議員死去

2021/9/18 15:08
竹下登元首相の後継者として立候補を表明する竹下亘氏（2000年5月）

竹下登元首相の後継者として立候補を表明する竹下亘氏（2000年5月）

　自民党衆院議員で竹下派会長の竹下亘元復興相が17日、死去した。74歳だった。衆院島根２区選出で、竹下登元首相の実弟。
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