【速報】島根県で２人感染、１９日新型コロナ 浜田市では市職員が感染

島根県と松江市は19日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者の居住地は松江市、浜田市各１人。このうち浜田市の感染者は、市が18日夕、市役所本庁舎に勤務する職員と発表した。



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