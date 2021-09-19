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【速報】島根県で２人感染、１９日新型コロナ　浜田市では市職員が感染　

2021/9/19 10:36

島根県庁

　島根県と松江市は19日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者の居住地は松江市、浜田市各１人。このうち浜田市の感染者は、市が18日夕、市役所本庁舎に勤務する職員と発表した。　


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