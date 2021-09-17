地域ニュース
岸田氏「政策提言で党の幅示す」【永田町発】岸田派の運営方針は（2012年10月7日掲載）
2021/9/17 14:11
歴史ある自民党の派閥「宏池会」の会長を古賀誠元幹事長から引き継いだ岸田文雄前国対委員長（広島１区）。岸田派は発足早々、分裂不可避という厳しい局面も迎えている。現状や今後の運営の在り方を聞いた。（武河隆司）
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