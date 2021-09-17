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核廃絶・安保　腐心の１６８２日　在職戦後２位　岸田外交を回顧　被爆地発信に尽力　禁止条約対応　失望の声（2017年8月13日掲載）

2021/9/17 14:11
広島市での外相会合に出席した外相たちと、原爆慰霊碑前に立つ岸田氏(中)＝２０１６年４月１１日（代表撮影）

広島市での外相会合に出席した外相たちと、原爆慰霊碑前に立つ岸田氏(中)＝２０１６年４月１１日（代表撮影）

　岸田文雄氏（広島１区）は２０１２年１２月から務めていた外相を今月３日に離れ、初の自民党三役となる政調会長に就いた。外相としての在職期間は１６８２日で、戦後２位の長さだった。外交を所管する被爆地選出の閣僚として、「非核」にどのように取り組んだのか。歩みを振り返る。（田中美千子、野崎建一郎）
（ここまで 145文字/記事全文 2787文字）

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  • 伊勢志摩サミットに先立つ広島市での外相会合を終え、記者会見する岸田氏（２０１６年４月１１日）
  • 東京大大学院教授　西崎文子さん
  • ＮＰＯ法人ピースデポ特別顧問　梅林宏道さん
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