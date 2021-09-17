核廃絶・安保 腐心の１６８２日 在職戦後２位 岸田外交を回顧 被爆地発信に尽力 禁止条約対応 失望の声（2017年8月13日掲載）

岸田文雄氏（広島１区）は２０１２年１２月から務めていた外相を今月３日に離れ、初の自民党三役となる政調会長に就いた。外相としての在職期間は１６８２日で、戦後２位の長さだった。外交を所管する被爆地選出の閣僚として、「非核」にどのように取り組んだのか。歩みを振り返る。（田中美千子、野崎建一郎）

（ここまで 145 文字/記事全文 2787 文字）