地域ニュース

核抑止力否定には慎重　自民・岸田氏と菅官房長官　ローマ教皇訪日（2019年11月26日掲載）

2021/9/17 14:11

　自民党の岸田文雄政調会長（広島１区）は２５日の記者会見で、ローマ教皇（法王）フランシスコが２４日訪問した被爆地広島、長崎で核兵器廃絶を強く求めたことを「大変意義深く、心から共感する」と述べた。ただ核兵器禁止条約の早期批准には改めて慎重な姿勢を示した。
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