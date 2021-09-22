【速報】山口県で８人感染、22日新型コロナ
2021/9/22 14:06
山口県で22日、新たに８人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市３人、山口市２人、下松市、周南市、田布施町が各１人。
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