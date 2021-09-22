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【速報】山口県で８人感染、22日新型コロナ

2021/9/22 14:06

山口県庁

　山口県で22日、新たに８人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市３人、山口市２人、下松市、周南市、田布施町が各１人。　

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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