【速報】広島県内37人感染、22日の新型コロナ 50日ぶりステージ３指標下回る
2021/9/22 17:06
広島県内で22日、37人の新型コロナウイルス感染が発表された。県全体の直近１週間の新規感染者数は、人口10万人当たりで13・２人。８月３日（14・１人）以来50日ぶりに、政府分科会が示す感染状況で「ステージ３」（感染急増）の指標15人を下回った。
感染者が２桁となるのは７日連続。居住地別は、広島市26人▽尾道市３人▽福山市２人▽三次市、東広島市、廿日市市、江田島市、海田町、世羅町各１人。呉市は２日連続で発表がゼロだった。
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