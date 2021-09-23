地域ニュース
平等院鳳凰堂の扉絵の全体像、鍵は福山の仏画 絵仏師木村貞綱が手掛けた共通点
2021/9/23 21:32
福山市今津町の蓮華寺が所蔵する江戸前期の仏画「十三仏来迎図（らいごうず）」の技法について、金沢美術工芸大（金沢市）の荒木恵信准教授（４９）＝文化財保存学＝たちが調査に乗り出した。作者は、世界遺産の国宝・平等院鳳凰堂（京都府宇治市）の扉絵も手掛けた絵仏師木村貞綱。顔料や筆致の類似性を確かめ、当時の文化の背景を読み解く。
▽知られざる「優れた技術」
（ここまで 174文字/記事全文 640文字）
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