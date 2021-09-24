【速報】岡山県で１３人感染、２４日新型コロナ
2021/9/24 14:26
岡山県で24日、新たに13人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別の内訳は、倉敷市８人、岡山市３人、総社市２人。
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