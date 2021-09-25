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【プロゴルフ】＜写真集＞ちゅーピーレディースカップ２５日（２）

2021/9/25 18:09
木下彩選手

木下彩選手

　女子プロゴルフのステップアップツアー「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」最終日は25日、広島県廿日市市の芸南ＣＣ（６５３０ヤード、パー72）で決勝ラウンドがあり、広島県福山市出身でプロ２年目の石川怜奈（21）が通算11アンダーで優勝した。通算２勝目。
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  • アプローチショットを打ち終え、笑顔を見せる岩井明愛選手
  • 18番でバーディーを奪い、笑顔を見せる岩井明愛選手
  • ティーショットを放つ桑木志帆選手
  • ティーショット前、和やかな雰囲気で談笑する（左から）阿部未悠選手、後藤未有選手、西畑萌香選手
  • ティーショット前、体をほぐす竹山佳林選手（左）と坂下莉翔子選手
  • 力強くリカバリーショットを放つ小川陽子選手
  • 真剣な表情でホールを見つめる斉藤愛璃選手
  • 準優勝し、花束を手に笑顔を見せる岩井千怜選手
  • アイアンショットを放ち、球の行方を見つめる岩井明愛選手
  • 優勝し、スコアボードの前でポーズを決める石川怜奈選手
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