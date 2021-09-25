地域ニュース
【大学野球】＜中国六大学秋季リーグ＞東亜大６―１徳山大
2021/9/25 20:15
▽第３週１回戦（エブリイ福山市民球場）
（ここまで 19文字/記事全文 84文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
地域スポーツの最新記事
-
【大学野球】＜中国六大学秋季リーグ＞環太平洋大２―０福山大
(9/25)
▽第３週１回戦（エブリイ福山市民球場）
-
【大学野球】＜中国六大学秋季リーグ＞至誠館大４―３広島文化学園大（延長十回、十回からタイブレーク）
(9/25)
▽第３週１回戦（エブリイ福山市民球場）
-
【大学野球】＜中国六大学秋季リーグ＞東亜大６―１徳山大
(9/25)
▽第３週１回戦（エブリイ福山市民球場）
-
【プロゴルフ】＜写真集＞ちゅーピーレディースカップ２５日（２） (9/25)
女子プロゴルフのステップアップツアー「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」最終日は25日、広島県廿日市市の芸南ＣＣ（６５３０ヤード、パー72）で決勝ラウンドがあり、広島県福山市出身でプロ２年目の石川...
-
【プロゴルフ】石川怜奈が優勝、通算11アンダー ちゅーピーレディースカップ (9/25)
女子プロゴルフのステップアップツアー「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」最終日は25日、広島県廿日市市の芸南ＣＣ（６５３０ヤード、パー72）で決勝ラウンドがあり、広島県福山市出身でプロ２年目の石川...
- デリバリー給食の廃止、26年度ごろまでに 広島市立中、順次給食に [中国地方のニュース] (9/24)
- 三原市が「車中泊」推し計画 キャンピングカーに着目、10月お試しツアー [中国地方のニュース] (9/24)
- 【プロゴルフ】竹山佳林が通算８アンダーで単独首位に ちゅーピーレディースカップ第２日 [地域スポーツ] (9/24)
- 【プロゴルフ】双子ルーキー岩井千が猛追 ちゅーピーレディースカップ最終日 [地域スポーツ] (9/25)
- 【プロゴルフ】＜写真集＞ちゅーピーレディースカップ２５日（１） [地域スポーツ] (9/25)