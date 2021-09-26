トピックス

【速報】島根県で３人感染　２６日新型コロナ

2021/9/26 10:22

島根県庁

　島根県と松江市は26日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市２人、松江市１人。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧