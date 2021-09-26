【速報】島根県で３人感染 ２６日新型コロナ

島根県と松江市は26日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市２人、松江市１人。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

