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【速報】福山市で５人感染　２６日新型コロナ

2021/9/26 11:08

福山市役所

　広島県福山市は26日、市内で新たに５人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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