【速報】福山市で５人感染　２６日新型コロナ

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福山市役所
広島県福山市は26日、市内で新たに５人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島市は26日、新型コロナウイルスに21人が感染したと発表した。年代別は20代８人、40代５人、10代３人、50代２人、10代未満と30代、70代が各１人。軽症が18人、無症状が３人という。６人の感...
広島県福山市は26日、市内で新たに５人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
鳥取県は26日、新型コロナウイルスの新たな感染者は０人だったと発表した。７月上旬以来、２カ月半ぶりに２日連続ゼロとなった。【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島東署は26日午前４時20分ごろ、住所、職業いずれも自称の広島市東区曙５丁目、アルバイト山崎治郎容疑者（66）を強盗殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。 逮捕容疑は、東区東蟹屋町のコンビニで、アルバイ...
島根県と松江市は26日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市２人、松江市１人。【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島市は26日、新型コロナウイルスに21人が感染したと発表した。年代別は20代８人、40代５人、10代３人、50代２人、10代未満と30代、70代が各１人。軽症が18人、無症状が３人という。６人の感...
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