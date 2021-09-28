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【写真】東広島署から送検される東広島市職員

2021/9/28 14:03
東広島署から送検される東広島市職員の男（左から２人目）＝28日正午（画像の一部を修整しています）

東広島署から送検される東広島市職員の男（左から２人目）＝28日正午（画像の一部を修整しています）

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