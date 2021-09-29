【速報】島根県で７人感染、29日新型コロナ

島根県と松江市は29日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市６人、松江市１人。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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