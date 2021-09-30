【速報】米軍岩国基地で１人感染、30日新型コロナ
2021/9/30 9:19
米軍岩国基地（岩国市）は30日、新たに基地関係者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【関連記事】
新型コロナワクチン２回目接種率、山口県なぜ全国１位？ 広島県は25位
山口県で７人感染、29日新型コロナ 岩国市３人、下関市２人など
米軍岩国基地（岩国市）は30日、新たに基地関係者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【関連記事】
新型コロナワクチン２回目接種率、山口県なぜ全国１位？ 広島県は25位
山口県で７人感染、29日新型コロナ 岩国市３人、下関市２人など
広島県福山市は30日、市内で新たに２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】新型コロナワクチン２回目接種率、山口県なぜ...
鳥取県は30日、新型コロナウイルスの新たな感染者は０人だったと発表した。感染発表ゼロは２日連続。【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】鳥取県で２人感染 ２８日新型コロ...
島根県と松江市は30日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、松江市と出雲市、県外が各１人。 県内の９月の感染発表は計２７７人。月間の発表数は今年８月に続いて過去２番目の多さ...
米軍岩国基地（岩国市）は30日、新たに基地関係者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】新型コロナワクチン２回目接種率、...
生まれ変わった自民党を国民に示す―。２９日、自民党総裁選を勝ち抜いた前政調会長の岸田文雄氏（６４）＝衆院広島１区＝は一貫して党改革を成し遂げると訴えた。完敗した昨年に続く再挑戦でたどりついた高み。新...