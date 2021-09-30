【速報】島根県３人感染、３０日新型コロナ

島根県と松江市は30日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、松江市と出雲市、県外が各１人。

県内の９月の感染発表は計２７７人。月間の発表数は今年８月に続いて過去２番目の多さとなった。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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