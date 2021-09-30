地域ニュース
日程表
≪Ｂ１広島の今季の日程≫
１０・２（土）北海道（Ｈ）
３（日）北海道（Ｈ）
９（土）名古屋Ｄ（Ａ）
１０（日）名古屋Ｄ（Ａ）
１６（土）三 遠（Ｈ）
１７（日）三 遠（Ｈ）
２３（土）京 都（Ｈ）
２４（日）京 都（Ｈ）
２７（水）琉 球（Ａ）
１１・６（土）島 根（Ｈ）
７（日）島 根（Ｈ）
１０（水）名古屋Ｄ（Ａ）
１３（土）ＳＲ渋谷（Ｈ）
１４（日）ＳＲ渋谷（Ｈ）
１２・４（土）大 阪（Ａ）
５（日）大 阪（Ａ）
１１（土）三 河（Ｈ）
１２（日）三 河（Ｈ）
１５（水）三 遠（Ｈ）
１８（土）新 潟（Ａ）
１９（日）新 潟（Ａ）
２５（土）秋 田（Ａ）
２６（日）秋 田（Ａ）
２９（水）滋 賀（Ｈ）
１・１（土）富 山（Ｈ）
２（日）富 山（Ｈ）
８（土）信 州（Ａ）
９（日）信 州（Ａ）
２２（土）茨 城（Ａ）
２３（日）茨 城（Ａ）
２６（水）横 浜（Ｈ）
２９（土）富 山（Ａ）
３０（日）富 山（Ａ）
２・２（水）京 都（Ａ）
５（土）宇都宮（Ｈ）
６（日）宇都宮（Ｈ）
３・５（土）三 河（Ａ）
６（日）三 河（Ａ）
９（水）琉 球（Ｈ）
１６（水）名古屋Ｄ（Ｈ）
１９（土）Ａ東京（Ａ）
２０（日）Ａ東京（Ａ）
２３（水）三 遠（Ａ）
２６（土）群 馬（Ｈ）
２７（日）群 馬（Ｈ）
４・２（土）信 州（Ｈ）
３（日）信 州（Ｈ）
６（水）滋 賀（Ａ）
９（土）島 根（Ａ）
１０（日）島 根（Ａ）
１６（土）川 崎（Ｈ）
１７（日）川 崎（Ｈ）
２０（水）横 浜（Ａ）
２３（土）滋 賀（Ａ）
２４（日）滋 賀（Ａ）
２７（水）京 都（Ｈ）
３０（土）大 阪（Ｈ）
５・１（日）大 阪（Ｈ）
７（土）琉 球（Ａ）
８（日）琉 球（Ａ）
※Ｈはホーム、Ａはアウェー
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.広島県の...
≪Ｂ１広島の今季の日程≫１０・２（土）北海道（Ｈ） ３（日）北海道（Ｈ） ９（土）名古屋Ｄ（Ａ） １０（日）名古屋Ｄ（Ａ） １６（土）三 遠（Ｈ） １７（日）三 遠（Ｈ） ２３（土）京 都...
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※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら１.山口県の直近の新規感染確認者数の推移２.市町村別の感染確認者数（...
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