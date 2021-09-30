地域ニュース

日程表

2021/9/30 18:11

≪Ｂ１広島の今季の日程≫

１０・２（土）北海道（Ｈ）

　　３（日）北海道（Ｈ）

　　９（土）名古屋Ｄ（Ａ）

　　１０（日）名古屋Ｄ（Ａ）

　　１６（土）三　遠（Ｈ）

　　１７（日）三　遠（Ｈ）

　　２３（土）京　都（Ｈ）

　　２４（日）京　都（Ｈ）

　　２７（水）琉　球（Ａ）

１１・６（土）島　根（Ｈ）

　　７（日）島　根（Ｈ）

　　１０（水）名古屋Ｄ（Ａ）

　　１３（土）ＳＲ渋谷（Ｈ）

　　１４（日）ＳＲ渋谷（Ｈ）

１２・４（土）大　阪（Ａ）

　　５（日）大　阪（Ａ）

　　１１（土）三　河（Ｈ）

　　１２（日）三　河（Ｈ）

　　１５（水）三　遠（Ｈ）

　　１８（土）新　潟（Ａ）

　　１９（日）新　潟（Ａ）

　　２５（土）秋　田（Ａ）

　　２６（日）秋　田（Ａ）

　　２９（水）滋　賀（Ｈ）

１・１（土）富　山（Ｈ）

　　２（日）富　山（Ｈ）

　　８（土）信　州（Ａ）

　　９（日）信　州（Ａ）

　　２２（土）茨　城（Ａ）

　　２３（日）茨　城（Ａ）

　　２６（水）横　浜（Ｈ）

　　２９（土）富　山（Ａ）

　　３０（日）富　山（Ａ）

２・２（水）京　都（Ａ）

　　５（土）宇都宮（Ｈ）

　　６（日）宇都宮（Ｈ）

３・５（土）三　河（Ａ）

　　６（日）三　河（Ａ）

　　９（水）琉　球（Ｈ）

　　１６（水）名古屋Ｄ（Ｈ）

　　１９（土）Ａ東京（Ａ）

　　２０（日）Ａ東京（Ａ）

　　２３（水）三　遠（Ａ）

　　２６（土）群　馬（Ｈ）

　　２７（日）群　馬（Ｈ）

４・２（土）信　州（Ｈ）

　　３（日）信　州（Ｈ）

　　６（水）滋　賀（Ａ）

　　９（土）島　根（Ａ）

　　１０（日）島　根（Ａ）

　　１６（土）川　崎（Ｈ）

　　１７（日）川　崎（Ｈ）

　　２０（水）横　浜（Ａ）

　　２３（土）滋　賀（Ａ）

　　２４（日）滋　賀（Ａ）

　　２７（水）京　都（Ｈ）

　　３０（土）大　阪（Ｈ）

５・１（日）大　阪（Ｈ）

　　７（土）琉　球（Ａ）

　　８（日）琉　球（Ａ）

※Ｈはホーム、Ａはアウェー

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