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【速報】山口県で２人感染、２日新型コロナ　柳井市と下関市

2021/10/2 14:13

山口県庁

　山口県で２日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は柳井市と下関市が各１人。　


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