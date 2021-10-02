【速報】山口県で２人感染、２日新型コロナ　柳井市と下関市

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山口県庁
山口県で２日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は柳井市と下関市が各１人。
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山口県11人感染 30日新型コロナ
【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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２日午前７時半ごろ、広島市佐伯区屋代１丁目の民家から出火、木造２階建てを全焼した。市消防局によると、約１時間20分後に鎮圧し、住んでいた70代女性１人がやけどをした。この女性が自ら１１９番した。
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