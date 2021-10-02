【速報】岡山県で７人感染、１人死亡 ２日新型コロナ

岡山県で２日、新たに７人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別の内訳は、倉敷市２人、岡山、笠岡、津山、赤磐の４市で各１人。残る１人は非公表。

県はまた、居住地非公表の１人は感染を特定した今月１日に死亡したと発表した。



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