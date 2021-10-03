江戸の遊び心満載　廿日市のウッドワン美術館で企画展始まる

廿日市市吉和のウッドワン美術館で２日、江戸時代に庶民の間で流行した遊び絵を集めた企画展「江戸の遊び絵づくし展」（同美術館、中国新聞社主催）が始まった。上下を逆にすると別人の顔に見える、浮世絵師の歌川国芳の作品など１０３点を展示。１２月５日まで。

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