【速報】島根県３人感染　３日新型コロナ

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島根県庁
島根県と松江市は３日、新たに同市内在住の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島市は３日、新たに26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。広島県内の医療機関に入院していた感染者１人の死亡も明らかにした。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は３日、市内で新たに７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
自民党の岸田文雄総裁は３日、国土交通相に公明党の斉藤鉄夫副代表（69）＝比例中国＝を起用する方針を固めた。 同党の赤羽一嘉国交相（63）の続投論も浮上していたが、斉藤氏が公選法違反の罪に問われ議員辞...
鳥取県は３日、新たに県東部で１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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