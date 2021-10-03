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【速報】島根県３人感染　３日新型コロナ

2021/10/3 10:13

島根県庁

　島根県と松江市は３日、新たに同市内在住の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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