公明の斉藤鉄夫氏を国交相に起用へ

自民党の岸田文雄総裁は３日、国土交通相に公明党の斉藤鉄夫副代表（69）＝比例中国＝を起用する方針を固めた。

同党の赤羽一嘉国交相（63）の続投論も浮上していたが、斉藤氏が公選法違反の罪に問われ議員辞職した河井克行元法相の地元・広島３区から与党統一候補として出馬する事情を踏まえ再調整した。関係者が明らかにした。

自民党の甘利明幹事長はＮＨＫ番組で、人事を巡り、適材適所や人材育成を重視した布陣とする考えを示した。