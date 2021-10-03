公明の斉藤鉄夫氏を国交相に起用へ

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斉藤鉄夫氏
自民党の岸田文雄総裁は３日、国土交通相に公明党の斉藤鉄夫副代表（69）＝比例中国＝を起用する方針を固めた。
同党の赤羽一嘉国交相（63）の続投論も浮上していたが、斉藤氏が公選法違反の罪に問われ議員辞職した河井克行元法相の地元・広島３区から与党統一候補として出馬する事情を踏まえ再調整した。関係者が明らかにした。
自民党の甘利明幹事長はＮＨＫ番組で、人事を巡り、適材適所や人材育成を重視した布陣とする考えを示した。
広島市は３日、新たに26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。広島県内の医療機関に入院していた感染者１人の死亡も明らかにした。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は３日、市内で新たに７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
自民党の岸田文雄総裁は３日、国土交通相に公明党の斉藤鉄夫副代表（69）＝比例中国＝を起用する方針を固めた。 同党の赤羽一嘉国交相（63）の続投論も浮上していたが、斉藤氏が公選法違反の罪に問われ議員辞...
鳥取県は３日、新たに県東部で１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
島根県と松江市は３日、新たに同市内在住の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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