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【速報】山口県で１１人感染　３日の新型コロナ　

2021/10/3 14:23

山口県庁

　山口県で３日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市９人、防府市と和木町が各１人。　


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