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１億５千万円「再調査の考えない」と自民の甘利幹事長　河井陣営の参院選買収事件

2021/10/3 15:56

記者会見する自民党の甘利幹事長（１日）

　自民党の甘利明幹事長は３日のＮＨＫ番組で、２０１９年参院選広島選挙区の買収事件を巡る河井案里氏陣営への１億５千万円投入について「再調査する考えはない」と明言した。自民党は１億５千万円が買収原資ではなかったと説明している。

　甘利氏は「説明したのが全てだ。金額と領収書は全て合っている」と強調。「選挙管理委員会で閲覧できる。それを見てほしい」とも語った。

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