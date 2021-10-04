【速報】鳥取県で１人感染　４日新型コロナ

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鳥取県庁
鳥取県は４日、県東部で１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
鳥取県は４日、県東部で１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
島根県は４日、新たに出雲市在住の１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
任期満了に伴う岡山市長選は３日投開票され、無所属現職の大森雅夫氏（６７）＝公明推薦＝が、無所属新人で元市議会議長の浦上雅彦氏（５６）を破り、３選を果たした。新型コロナウイルス対策を含め、大森氏の２期...
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３日に投開票された岡山市長選は、無所属現職の大森雅夫さん（６７）＝公明推薦＝が、無所属新人で元市議会議長の浦上雅彦さん（５６）との一騎打ちを制し、３選を決めた。新型コロナウイルスの感染拡大で運動が制...
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