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【速報】島根県で７人感染、６日新型コロナ　出雲市と松江市

2021/10/6 10:21

島根県庁

　島根県と松江市は６日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市５人、松江市２人。　


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