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【写真】離陸・着陸するＦ３５Ｂ

2021/10/6 12:31
萩・石見空港を離陸する米軍機（６日午後０時１０分）

萩・石見空港を離陸する米軍機（６日午後０時１０分）

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  • 岩国基地へ到着したステルス戦闘機Ｆ35Ｂ。後ろは、海上自衛隊の護衛艦いずも（６日午後０時30分）
  • 岩国基地へ到着したステルス戦闘機Ｆ35Ｂ（６日午後０時31分）
  • 岩国基地へ到着したステルス戦闘機Ｆ35Ｂ（６日午後０時32分）
  • 岩国基地へ到着したステルス戦闘機Ｆ35Ｂ（６日午後０時32分）

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