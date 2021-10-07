【速報】島根県で新規感染ゼロ ７日新型コロナ
2021/10/7 10:37
島根県は７日、新型コロナウイルスの新たな感染者は０人だったと発表した。感染発表がないのは２日ぶり。県内の10月の感染発表数は計19人となっている。
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