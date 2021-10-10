【速報】浜田市長選告示、現新２人が届け出

任期満了に伴う浜田市長選が10日告示され、同日午前８時40分時点で２人が立候補を届け出た。無所属新人で元市議の西川真午氏（55）、３選を目指す無所属現職の久保田章市氏（70）＝自民、公明推薦。17日に投開票される。

【浜田の明日 ’２１年市長・市議選】

＜上＞水産業 続く不漁 船団減少響く 漁獲量の確保どう実現

＜中＞人口減少 若者流出 歯止めきかず 就職で転出最多 一手を

＜下＞歴史文化施設 相次ぎ２館 重複感否めず なぜ必要 十分に説明を