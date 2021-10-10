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【速報】島根県の新規感染４日連続ゼロ、鳥取県も２日連続　10日新型コロナ

2021/10/10 10:37

　島根県は10日、新型コロナウイルスの新たな感染者は０人だったと発表した。感染発表がないのは４日連続。県内の10月の感染発表数は計19人となっている。

　鳥取県も10日、新型コロナウイルスの新たな感染者は０人だったと発表した。２日連続。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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