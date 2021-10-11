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＜市区町村の魅力度ランキング上位と１００位までの中国地方の自治体＞

2021/10/11 16:46

◆市区町村の魅力度ランキング上位と１００位までの中国地方の自治体＝順位・市区町村名（２０２１年）

１位　札幌市

２位　北海道函館市

３位　京都市

４位　北海道小樽市

５位　神奈川県鎌倉市

６位　横浜市

７位　神戸市

８位　長野県軽井沢町

９位　金沢市

１０位　北海道富良野市

３３位　出雲市

３８位　倉敷市

４６位　尾道市

６１位　広島市

７５位　下関市

９９位　萩市

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