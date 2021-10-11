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◆市区町村の魅力度ランキング上位と１００位までの中国地方の自治体＝順位・市区町村名（２０２１年）
１位 札幌市
２位 北海道函館市
３位 京都市
４位 北海道小樽市
５位 神奈川県鎌倉市
６位 横浜市
７位 神戸市
８位 長野県軽井沢町
９位 金沢市
１０位 北海道富良野市
３３位 出雲市
３８位 倉敷市
４６位 尾道市
６１位 広島市
７５位 下関市
９９位 萩市
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.広島県の...
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.直近の新...
!function(e,i,n,s){var t='InfogramEmbeds',d=e.getElementsByTagName('script')[0];if(window[t]&&window...
【図】新型コロナウイルスの感染状況
◆市区町村の魅力度ランキング上位と１００位までの中国地方の自治体＝順位・市区町村名（２０２１年）１位 札幌市２位 北海道函館市３位 京都市４位 北海道小樽市５位 神奈川県鎌倉市６位 横浜市７位 神戸市...
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【図】新型コロナウイルスの感染状況
◆市区町村の魅力度ランキング上位と１００位までの中国地方の自治体＝順位・市区町村名（２０２１年）１位 札幌市２位 北海道函館市３位 京都市４位 北海道小樽市５位 神奈川県鎌倉市６位 横浜市７位 神戸市...