【速報】福山市は感染者ゼロ　１２日新型コロナ

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福山市役所
広島県福山市は12日、市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されなかったと発表した。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移
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